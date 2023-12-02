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Чемпионат Европы по футболу 2024

Испания, Италия и Хорватия - в одной группе: Результаты жеребьёвки Евро-2024 молния

02 Декабря 2023 • 20:50 Комментировать (1)

В субботу в Гамбурге состоялась жеребьёвка финальной части чемпионата Европы – 2024. По итогам мероприятия были сформированы следующие группы:

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. 

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Победитель стыков А*, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель стыков В**.

Группа F: Турция, Победитель стыков С***, Португалия, Чехия.

 

* - Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония

** - Израиль/Босния и Герцеговина/Украина/Исландия.

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*** - Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург

Стоит сказать, что три последних участника Евро-2024 определятся в конце марта по итогам стыковых матчей.

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Трофей будет защищать сборная Италии. В финале прошлого континентального футбольного форума «скуадра адзурра» обыграла Англию по пенальти.  

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Комментарии (1)
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InterSan
02 Декабря 2023 в 21:43
Все группы очень интересные и в меру ровные.
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