​УЕФА утвердил систему призовых на Евро-2024

Исполнительный комитет УЕФА в Гамбурге утвердил систему призовых на чемпионат Европы – 2024. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Каждый участник Евро-2024 получит по 9,25 миллиона евро. Бонусы за матчи на групповой стадии будут измеряться 1 миллионом евро (за победу) и 500 тысячами евро (за ничью).

За выход в 1/8 финала команда получает 1,5 миллиона евро, за выход в четвертьфинал – 2,5 миллиона евро, за выход в полуфинал – 4 миллиона евро.

Проигравшая в финале команда получит 5 миллионов евро, а победитель турнира – 8 миллионов евро.

Чемпион Европы может заработать 28,25 миллиона евро, если выиграет все три матча групповой стадии. Общий призовой фонд турнира составит 331 миллион евро.

В субботу состоится жеребьёвка финальной части Евро-2024, не пропустите текстовую трансляцию.

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