Тотти: «Спаллетти способен на великие свершения у руля сборной Италии»

Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о тренерских способностях Лучано Спаллетти.

Легендарный экс-капитан «Ромы» выступал под руководством Спаллетти с 2005 по 2009 год, когда тот возглавлял римлян. В августе нынешнего года 64-летний специалист был назначен на должность главного тренера сборной Италии.

«Было приятно вновь увидеться со Спаллетти после стольких лет. Лучано может принести большую пользу сборной – он способен на великие свершения с национальной командой. Я считаю его одним из лучших тренеров Италии. С нетерпением жду Евро-2024», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Тотти.