Как Италия может попасть в группу смерти: всё о жеребьёвке финальной части Евро-2024

В субботу состоится жеребьёвка финальной части чемпионата Европы – 2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями процедуры.

Где и когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка финальной части Евро-2024 пройдёт в субботу, 2 декабря, в Гамбурге. Мероприятие начнётся в 20:00 по московскому времени. Следить за церемонией во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.

Кто участвует

На чемпионате Европы в 2024 году выступят 24 команды. Первой билет получила сборная Германии – хозяйка турнира. Ещё 20 национальных команд завоевали путёвки через отборочный турнир. Последние три участника континентального футбольного форума определятся весной по итогам стыковых матчей.

На сегодняшний день список участников Евро-2024 выглядит так: Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения, Хорватия.

Посев команд

Для жеребьёвки финальной части Евро-2024 команды были разбиты на четыре корзины. Для посева использовался не рейтинг сборных УЕФА, а их результаты в отборочном турнире. Благодаря этому моменту ряд команд сохраняли мотивацию даже тогда, когда путёвка на чемпионат Европы уже была оформлена.

Германия как хозяин чемпионата Европы заняла первое место в первой корзине. Остальные 20 команд были расставлены по рейтингу на основе результатов отбора. Критерии были такими: место в группе, количество очков, разность голов, количество забитых голов и так далее. При этом для групп с шестью командами матчи с худшими не учитывались.

Итак, давайте посмотрим, каким получился посев:

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Германия Венгрия Нидерланды Италия Португалия Турция Шотландия Сербия Франция Румыния Хорватия Швейцария Испания Дания Словения Стыки А Бельгия Албания Словакия Стыки В Англия Австрия Чехия Стыки С

Как пройдёт жеребьёвка

Процедура жеребьёвки финальной части чемпионата Европы – 2024 будет привычной. В процессе мероприятия будут сформированы 6 групп по 4 команды. В каждом квартете окажется по одному представителю каждой корзины.

Сборная Германии автоматически займёт первое место в группе А.

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Также стоит отметить, что никаких ограничений в процессе жеребьёвки не будет – каждая команда может попасть в любую группу на любого соперника.

Главная интрига – Италия

Сборная Италии в рейтинге отборочного турнира заняла только 18-е место, поэтому действующие чемпионы Европы при посеве оказались в корзине номер четыре. Таким образом, «скуадра адзурра» вполне может оказаться в так называемой группе смерти. Кто бы ни попался итальянцам из первой корзины, это будет яркая вывеска. Во второй корзине хватает крепких команд, а в третьей есть даже топ-сборные – Нидерланды и Хорватия. В общем, вокруг сборной Италии разворачивается главная интрига предстоящей жеребьёвки.

Кто сыграет в «стыках»

В конце марта будут разыграны три последних билета на чемпионат Европы. В стыковых матчах были сформированы три пути, в каждом из которых разыграется один билет. Эти пути выглядят так:

Путь А

Уэльс/Финляндия – Польша/Эстония

Путь В

Босния и Герцеговина/Украина – Израиль/Исландия

Путь С

Грузия/Люксембург – Греция/Казахстан

Полуфиналы пройдут 21 марта, а финалы – 26 марта. После субботней жеребьёвки участники «стыков» будут понимать, в какую группу они попадут при успехе.

Когда пройдёт Евро-2024

Чемпионат Европы пройдёт летом 2024 года. Турнир начнётся 14 июня, а завершится 14 июля. Матч открытия состоится в Мюнхене на «Альянц Арене», а финал – на Олимпийском стадионе Берлина.

Подготовил Александр Тихий.