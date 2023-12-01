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Чемпионат Европы по футболу 2024

Черчесов может возглавить сборную

01 Декабря 2023 • 13:39 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России может стать новым наставником национальной команды Азербайджана.

Как стало известно Legalbet, футбольная федерация Азербайджана ведет переговоры с 60-летним российским специалистом. Сообщается, что помимо Черчесова, азербайджанцы рассматривают кандидатуру экс-рулевого сборной Турции Шенола Гюнеша.

Напомним, последним клубом Черчесова был «Ференцварош» из Венгрии, из которого он был уволен минувшим летом за провальное выступление в квалификации Лиги чемпионов.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы, на который сборная Азербайджана не смогла попасть, заняв четвертую строчку в своей группе в отборочном турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Азербайджана Станислав Черчесов
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