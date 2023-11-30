Фогтс: «С Нагельсманном сборная Германии не добьётся ничего путного на Евро-2024»

Бывший наставник немецкой сборной Берти Фогтс, при котором команда в последний раз в своей истории на данный момент стала чемпионом Европы в 1996 году, не видит в Юлиане Нагельсманне, нынешнем тренере немецкой команды, должной фигуры для похода за европейским «золотом».

Он считает, что лучше было оставить наставником сборной Руди Феллера, который руководил ею в качестве промежуточного звена.

- Для успеха на чемпионате Европы надо поставить главным тренером Руди Феллера, а Нагельсманна - в его помощники, - цитирует слова Фогтса итальянское новостное агентство ITASportPress.