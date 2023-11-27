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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бабич: Горд тем, что сборная Сербии вышла на чемпионат Европы

27 Ноября 2023 • 18:05 Комментировать

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич поделился комментарием о выходе своей национальной команды на чемпионат Европы – 2024.

«Счастлив и горд тем, что мы вышли на чемпионат Европы. Да, я забил, но самое главное, что мы квалифицировались на Евро. Горжусь, что я игрок сборной», — приводит слова Бабича издание «Спорт-Экспресс».

В составе сборной Сербии 27-летний футболист принял участие в семи матчах и отметился одним забитым мячом.

Напомним, предстоящий чемпионат Европы пройдет в следующем году в десяти городах Германии. Турнир должен стартовать 14 июня и будет продолжаться до 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Сербии Срджан Бабич ещё теги
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