Бабич: Горд тем, что сборная Сербии вышла на чемпионат Европы

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич поделился комментарием о выходе своей национальной команды на чемпионат Европы – 2024.

«Счастлив и горд тем, что мы вышли на чемпионат Европы. Да, я забил, но самое главное, что мы квалифицировались на Евро. Горжусь, что я игрок сборной», — приводит слова Бабича издание «Спорт-Экспресс».

В составе сборной Сербии 27-летний футболист принял участие в семи матчах и отметился одним забитым мячом.

Напомним, предстоящий чемпионат Европы пройдет в следующем году в десяти городах Германии. Турнир должен стартовать 14 июня и будет продолжаться до 14 июля.