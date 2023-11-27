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​Михайлов покинул пост главы Болгарского футбольного союза на фоне протестов

27 Ноября 2023 • 15:53 Комментировать

Борислав Михайлов объявил об отставке с должности президента Болгарского футбольного союза. Эту должность функционер занимал на протяжении 18 лет.

«Чтобы всех успокоить, подаю в отставку. После того как я вернулся на пост главы БФС, организация находилась под жёстким давлением критики, клеветы и агрессии», - слова Михайлова приводит ТАСС.

Ранее болгарские футбольные фанаты протестовали против руководителей Футбольного союза страны. Перед недавним матчем сборных Болгарии и Венгрии в отборе на чемпионат Европы – 2024 на улицах Софии происходили беспорядки.

Сборная Болгарии в последний раз выступала на крупном турнире в 2004 году – на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Болгарии Борислав Михайлов
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