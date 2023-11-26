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Лёв заявил, что нельзя критиковать Нагельсманна после четырёх матчей

26 Ноября 2023 • 14:12 Комментировать

Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв отреагировал на критику в адрес Юлиана Нагельсманна, который является действующим рулевым немецкой национальной команды.

«Нашей команде нужно найти свою игру. Тренеру стоит взглянуть по-другому на индивидуальные тренировки игроков. Я не критикую Нагельсманна. Это молодой специалист, который уже имеет большой опыт. Его нельзя критиковать после четырех матчей», — цитирует Лёва Bild.

36-летний Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре этого года. Под его руководством национальная команда провела четыре контрольных поединка, в которых одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Йоахим Лёв Юлиан Нагельсманн ещё теги
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