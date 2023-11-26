Лёв заявил, что нельзя критиковать Нагельсманна после четырёх матчей

Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв отреагировал на критику в адрес Юлиана Нагельсманна, который является действующим рулевым немецкой национальной команды.

«Нашей команде нужно найти свою игру. Тренеру стоит взглянуть по-другому на индивидуальные тренировки игроков. Я не критикую Нагельсманна. Это молодой специалист, который уже имеет большой опыт. Его нельзя критиковать после четырех матчей», — цитирует Лёва Bild.

36-летний Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре этого года. Под его руководством национальная команда провела четыре контрольных поединка, в которых одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.