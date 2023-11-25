Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил от Криштиану Роналду в подарок футболку. Соответствующую фотографию бразилец опубликовал в социальных сетях.

Речь идёт о футболке с матча Лихтенштейн – Португалия, который проходил недавно – 16 ноября. На футболке можно заметить автограф Роналду для Винисиуса.

На клубном уровне Криштиану Роналду уже почти год выступает за «Аль-Наср». Ранее – в 2009-2018 годах – португалец играл за «Реал».

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 26 ноября, – против «Кадиса» на поле соперника.