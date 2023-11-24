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У Роналду – голевое действие в десятом матче подряд

24 Ноября 2023 • 22:45 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Ахдуд

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился голевым действием в игре против «Аль-Ахдуда» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Португалец поразил ворота оппонентов на 78-й минуте, оформив гол «парашютом».

Таким образом, Роналду отмечается голевым действием в десятом официальном матче во всех турнирах подряд. В серию вошли четыре матча отбора на Евро-2024 в составе сборной Португалии и шесть за «Аль-Наср», пять – в чемпионате страны, один – в Лиге чемпионов АФК.

Следить за завершением второго тайма матча «Аль-Наср» - «Аль-Ахдуд» можно в текстовом репортаже на нашем сайте.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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