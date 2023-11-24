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​Игроки сборной Германии недовольны Нагельсманном – известны подробности

24 Ноября 2023 • 19:33 Комментировать

Футболисты сборной Германии недовольны тренером команды Юлианом Нагельсманном. Как сообщает Bild, игроки считают, что этот специалист больше подходит для клубного футбола. Как тренер сборной Нагельсманн проводит с командой мало времени, но при этом он стремится донести до игроков слишком много своих идей и даже использовать их на непривычных позициях. Показательным примером стал Кай Хаверц – игрок атаки в ноябрьских матчах действовал слева в обороне.

Игроки Бундестим считают, что Нагельсманну стоит стать более прагматичным и сократить объёмы обучающей информации, поскольку наиграть что-то принципиально новое в условиях ограниченного времени сложно.

Летом сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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