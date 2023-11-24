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Хаби Алонсо считает, что товарищеские матчи негативно влияют на сборную Германии

24 Ноября 2023 • 17:24 Комментировать

Наставник «Байера» Хаби Алонсо высказался о товарищеских матчах сборной Германии.

«Я считаю, что два года товарищеских матчей — это плохо для менталитета. У них хорошие игроки и тренер, Евро-2024 пройдет дома. Я уверен, что мы увидим новую команду. Критика Нагельсманна? Это нормальная история. Он не новичок в этом деле, поэтому для него это не проблема», — приводит слова Алонсо Bayern & Germany.

Специалист добавил, что надеется увидеть сильную сборную Германии на предстоящем чемпионате Европы.

Напомним, международный турнир пройдет в десяти различных городах Германии. Старт Евро запланирован на 14 июня, а финал — на 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Хаби Алонсо Байер ещё теги
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