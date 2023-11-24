Тухель оценил перспективы Нойера в сборной Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о перспективах голкипера команды Мануэля Нойера в сборной Германии.

«Ответ на этот вопрос будет дан в мае или июне, если Ману останется здоровым. Пока ему нужно сохранять спокойствие и наслаждаться своим возвращением», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, 37-летний Нойер пропустил большой отрезок времени из-за перелома ноги. В текущем сезоне футболист провел пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и дважды смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Стоит сказать, что Нойер пропустил минувший сбор национальной команды, а последний матч в футболке сборной Германии он провел в декабре 2022 года.