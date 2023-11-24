Самые дорогие сборные, которые не выступят на чемпионате Европы–2024

Чемпионат Европы–2024 стартует через полгода. Матчи отборочного турнира завершены. Осталось только определить трёх участников будущего турнира, который состоится в Германии. Они будут выявлены в рамках матчей плей-офф Лиги наций. Однако уже точно известны национальные команды, которые не примут участия в главном турнире национальных команд Старого Света. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует стоимость пяти самых дорогих сборных, которые не прошли на чемпионат Европы–2024.

В этот раз без Северной Македонии

Сборная Северной Македонии четыре года назад прошла отборочный раунд впервые в своей небольшой истории. Однако в рамках чемпионата Европы–2020 она не смогла набрать очков, заняв последнее место в группе с двумя забитыми мячами. Не так плохо для новобранца. В этот раз шансов на выход из группы у Северной Македонии было немного. Италия, Англия и Украина отчаянно вели борьбу за две первые позиции. Четвёртая позиция для национальной сборной Северной Македонии вполне логичное место. Отметим, что по стоимости состава (54,4 млн евро) Северная Македония обогнала таких же неудачливых своих соседей Косово (51,1 млн евро) и Черногорию (46,8 млн евро). Самый дорогой игрок Северной Македонии Элиф Элмас, выступающий в «Наполи», стоит 26 млн евро.

Россия в пятёрке

На четвёртой позиции расположилась сборная России. По известным причинам нашу национальную команду даже не допустили до участия в отборочном турнире. Общая стоимость сборной России текущего созыва составляет 157,30 млн евро. Самый дорогой игрок – Александр Головин (30 млн евро). Он с большим отрывом опережает второго по стоимости футболиста сборной России – голкипера Матвея Сафонова (16 млн евро).

Ирландия выращивает новое поколение

Суммарная стоимость игроков сборной Ирландии немногим больше, чем у сборной России – 161,95 млн евро. Однако выйти из группы, в которой выступали Франция, Нидерланды и Греция, представителям Великобритании не удалось. Всего шесть набранных очков, да и то за счёт двух побед с общим счётом 7:0 над Гибралтаром. В остальных шести матчах турнира Ирландия забила только 2 гола. Вернуться к былым успехам Ирландия планирует вместе с новой звездой Эваном Фергюсоном, который в свои 19 лет стоит 65 млн евро.

Нет Ибрагимовича – нет вечеринки

Сборная Швеции после завершения карьеры своего лидера Златана Ибрагимовича провалила отборочный цикл. Биться на равных с Бельгией достаточно сложно. Но Швеции было вполне по силам обойти Австрию в борьбе за вторую строчку в группе F. Руки у шведов опустились настолько, что национальная сборная стоимостью 206,95 млн евро проиграла в одной из последних встреч отборочного турнира команде Азербайджана со счётом 3:0. Суммарная стоимость азербайджанской команды составляет всего 15,43 млн евро. Пять игроков Швеции стоят дороже, чем вся национальная команда Азербайджана, вместе взятая. А самый дорогой игрок шведов Деян Кулушевски стоит более чем в три раза дороже – 50 млн евро. Вот уж точно деньги не играют в футбол.

Норвегия – самая дорогая

Первое место среди самых дорогих сборных, которые не попали на чемпионат Европы–2024 занимает Норвегия. Вполне ожидаемо. Один только Эрлинг Холанн стоит дороже, чем сборные, расположившиеся в нашем списке с третьей по пятую строчку. Стоимость лидера атак скандинавов и «Манчестер Сити» составляет 180 млн евро. И если соперничать с испанцами было не под силу, то обойти в группе команду Шотландии (184,45 млн евро) было вполне реально. Теперь Холанну и его партнёрам предстоит смотреть очередной крупный турнир по телевизору.

Самые дорогие сборные, которые не выступят на чемпионате Европы–2024

Сборная Стоимость игроков, млн евро Норвегия 335,45 Швеция 206,95 Ирландия 161,65 Россия 157,30 Северная Македония 54,40

Константин Лицин