Хаманн назвал главную проблему сборной Германии

Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн поделился мнением о последних результатах сборной Германии.

«Это разочаровывающее зрелище. Была надежда, что все налаживается после игр против США и Мексики, однако она была разрушена. В этой команде нет стабильности в оборонительной линии. Нужно охватывать все стороны, особенно позицию опорного полузащитника. А уже после этого можно заниматься атакой», - передает слова Дитмара Sky.

В последнем товарищеском поединке Германия потерпела поражение от Австрии со счетом 0:2. Напомним, что немцы являются хозяевами чемпионата Европы – 2024.