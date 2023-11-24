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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хаманн назвал главную проблему сборной Германии

24 Ноября 2023 • 08:46 Комментировать

Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн поделился мнением о последних результатах сборной Германии.

«Это разочаровывающее зрелище. Была надежда, что все налаживается после игр против США и Мексики, однако она была разрушена. В этой команде нет стабильности в оборонительной линии. Нужно охватывать все стороны, особенно позицию опорного полузащитника. А уже после этого можно заниматься атакой», - передает слова Дитмара Sky.

В последнем товарищеском поединке Германия потерпела поражение от Австрии со счетом 0:2. Напомним, что немцы являются хозяевами чемпионата Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Дитмар Хаманн
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