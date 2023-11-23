И такое бывает: Сборная Словакии завершила отбор на Евро-2024 точь-в-точь как 8 лет назад

Любопытно, но факт: сборная Словакии завершила отборочный цикл на Евро-2024 точно с такими же показателями, с какими завершила отбор на Евро-2016 восемью годами ранее.

Так, словаки набрали и тогда, и сейчас 22 очка по итогам 10 игр. Семь матчей из 10 завершились победами словаков, один команда свела к ничьей, а два – проиграла. Более того, словацкие футболисты забили в обоих циклах 17 голов, а пропустили – по восемь и квалифицировались на турнир в обоих случаях со второго места.

Разве что названия групп не совпадают – в этот раз словаки играли в группе J с командами Португалии, Боснии и Герцеговины, Люксембурга, Исландии и Лихтенштейна. А восемь лет назад – в группе С со сборными Испании, Украины, Беларуси, того же Люксембурга и Северной Македонии.

Звёзды, которые не пробились на Евро-2024