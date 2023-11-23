​Португалия и Швеция проведут товарищеский матч

Сборная Португалии выиграла все десять отборочных матчей и вышла на чемпионат Европы – 2024. Весной команда Роберто Мартинеса проведёт две товарищеские игры в рамках подготовки в континентальному футбольному форуму. Как сообщает Cabine Desportiva, одним из соперников «европейских бразильцев» станет национальная команда Швеции.

Стоит сказать, что сборная Швеции отобраться на Евро-2024 не смогла, финишировав в своей группе ниже Бельгии и Австрии. В стыковые игры шведы тоже не попали, поэтому в ближайшие международные окна «три короны» могут проводить лишь товарищеские встречи.