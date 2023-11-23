Гладилин: У сборной Украины есть шансы победить Боснию и Герцеговину

Известный футбольный эксперт Валерий Гладилин поделился мнением о шансах сборной Украины в матче с Боснией и Герцеговиной за право попасть на Евро-2024.

«Сложно выделить фаворита, любой расклад может быть. Ничья с Италией, показала, что у Украины команда боевая, настроенная, игроки достаточно хорошего уровня, так что шансы победить у нее есть», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, что Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках полуфинала отборочного мини-турнира. Победитель данного противостояния встретится в решающем матче с победителем поединка между Израилем и Исландией.