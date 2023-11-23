Холанн – самый дорогой не участник чемпионата Европы–2024

Подходит к своему завершению квалификационный турнир к финальной части чемпионата Европы–2024, который пройдёт на полях Германии с 14 июня по 14 июля будущего года. В марте участники квалификационной сетки определят последних счастливцев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых дорогих игроках, которые не прошли на чемпионат Европы–2024.

180 миллионов не помогли

В который раз жизнь убеждает в том, что наличие высокого ценника ещё не гарантия качества и достижения поставленной задачи. Футбол – игра исключительно командная, и здесь класс и мастерство отдельно взятого игрока должны для достижения поставленной задачи опираться на соответствующий класс его партнёров. В противном случае в одиночку поставленной цели не достигнешь. Яркий тому пример – сборная Норвегии.

С появлением самого дорогого на сегодня игрока норвежской сборной Эрлинга Холанна (180 млн евро), который в текущем сезоне в АПЛ и еврокубках за «Манчестер Сити» уже 17 раз поразил ворота соперников в 18 проведённых встречах, ситуация должна была измениться. В соперничестве за вторую путёвку в своей группе с шотландцами (первое – за испанцами не оспаривалось) норвежцы провалили старт турнира. Расклад за второе место определила первая очная встреча с принципиальным соперником. В итоге Шотландия едет на Евро-2024.

Юные таланты тоже не спасают

Компанию Холанну составил его земляк Мартин Эдегор, который всего на год старше Эрлинга. Некогда талант мадридского «Реала», подписавший контракт со «сливочными» в 17 лет, сегодня неплохо смотрится в лондонском «Арсенале». Эдегор отыграл в семи отборочных матчах (Холанн в пяти), вместе они провели больше 1000 минут в играх за Норвегию, забили 7 мячей (6 на счету Эрлинга), но не помогли своей стране оказаться на чемпионате Европы. 270 млн евро на двоих не сыграют на главном турнире Старого Света.

Шведы и ирландцы – точно мимо Евро

Сборная Швеции не смогла отобраться из группы F, где лидирующие позиции заняли национальные команды Бельгии и Австрии. Не сыграют «сине-жёлтые» и в рамках плей-офф Лиги наций. А это значит, что самый дорогой игрок национальной сборной Деян Кулушевски (50 млн евро) не сможет заявить о себе на чемпионате Европы. 23-летний форвард «Тоттенхэма» принял участие во всех восьми матчах в рамках отборочного цикла.

Аналогичная судьба и у ирландской команды. Всего 6 набранных очков у представителей Великобритании, да и те за счёт двух побед над командой из Гибралтара, которая не смогла забить даже одного мяча за весь отборочный турнир. Не помог и 19-летний талант Эван Фергюсон (65 млн евро). Четыре из шести проведённых встреч нападающий «Брайтона» начинал в стартовом составе. Два забитых гола из общекомандных девяти не самый лучший результат для форварда. С другой стороны, время Фергюсона ещё впереди. Вероятно, именно он сможет вернуть Ирландии утраченные футбольные позиции. Только для этого ему будут нужны ещё партнёры. Как мы поняли, в футболе один в поле не воин. Даже если этот воин невероятно дорогой.

Самые дорогие игроки, которые не отобрались на чемпионат Европы-2024

Футболист Сборная Трансферная стоимость млн евро Эрлинг Холанн Норвегия 180 Мартин Эдегор Норвегия 90 Эван Фергюсон Ирландия 65 Деян Кулушевски Швеция 50

Лицин Константин