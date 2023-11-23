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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бабич – о выходе сборной Сербии на Евро: «Это большое событие для нашей страны»

23 Ноября 2023 • 19:25 Комментировать

Центральный защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич прокомментировал выход своей национальной команды на Евро-2024.

«Я испытал невероятные эмоции. Для нашей страны это очень большое достижение, тем более мы играли на прошлом чемпионате мира», - говорит Бабич телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что сербы не попадали на первенство Европы на протяжении 24 лет – с 2000 года, правда тогда сербские игроки выступали в составе сборной Союзной Республики Югославия. В то же время, балканская сборная успешно квалифицировалась на три мундиаля за последние 13 лет - 2010, 2018 и 2022 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Срджан Бабич
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