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Чемпионат Европы по футболу 2024

Горецка: «Надеюсь, что победа на Евро-2024 станет кульминацией моей карьеры»

23 Ноября 2023 • 18:53 Комментировать

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Надеюсь, что победа на Евро-2024 станет кульминацией моей карьеры, но впереди еще долгий путь. У нас все может получиться, особенно когда фанаты верят в нас», — приводит слова Горецки журналист Максимилиан Кох.

При этом футболист считает, что Германии еще предстоит много чего сделать для успешного выступления на домашнем турнире.

Напомним, сборная Германии является трехкратным победителем чемпионата Европы, однако последний раз немцы выигрывали данный трофей в 1996 году.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

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Бавария Сборная Германии Леон Горецка ещё теги
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