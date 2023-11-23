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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Норвегии – самая дорогостоящая сборная, которая точно не сыграет на Евро-2024

23 Ноября 2023 • 18:38 Комментировать

Сборная Норвегии этой осенью окончательно потеряла шансы сыграть на очередном крупном футбольном форуме – на Евро-2024. Как пишет портал Transfermarkt, эта скандинавская команда с Эрлингом Холанном и Мартином Эдегором в составе – самая дорогая из сборных, которые на данный момент точно не сыграют на грядущем Евро.

Так, стоимость состава сборной Норвегии оценивается в 335 млн евро. Второе место у их географических соседей – команды Швеции – 206 млн. Третье – у сборной Ирландии – 161 млн.

Кстати, четвёртой в этом списке идёт сборная России, но она отбор на Евро не проваливала, так как не сыграет на турнире по другим причинам – политическим. Состав россиян чуть дешевле ирландцев – 157 млн.

Звёзды, которые не пробились на Евро-2024

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