​Украина не имеет шансов выйти на Евро-2024? В Сети обсуждают слова президента УЕФА

Сборная Украины могла получить прямую путёвку на чемпионат Европы – 2024, но в последнем туре отбора команда не обыграла Италию – матч завершился вничью со счётом 0:0. После игры болельщики – причём не только украинские – активно обсуждали эпизод с падением Михаила Мудрика в чужой штрафной площади. Показалось, что итальянский защитник немного опоздал и допустил контакт с соперником. Впрочем, Хиль Мансано пенальти не назначил, а ВАР в ситуацию не вмешался, не увидев (судя по всему) явной ошибки в решении.

После финального свистка многие сразу вспомнили слова президента УЕФА Александера Чеферина. В октябре он говорил, что сборная Италии должна выйти на Евро-2024, иначе это будет катастрофа.

На днях Чеферин дал новый комментарий, в котором заявил, что хотел бы видеть на Евро-2024 сборную Боснии и Герцеговины. Боснийцы в стыковых матчах попали… на Украину. Неужели теперь у команды Сергея Реброва нет шансов? Пока что слова Чеферина становятся пророческими и обсуждаемыми.

Стыковые матчи за места на Евро-2024 пройдут в марте.