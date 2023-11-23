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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Определены хозяева финалов в стыковых матчах за билеты на Евро-2024

23 Ноября 2023 • 15:00 Комментировать

В четверг состоялась жеребьёвка стыковых матчей, в которых будут разыгрываться ещё три билета на чемпионат Европы – 2024. После того, как в путь А была отправлена Финляндия, и все пары были сформированы, определялись хозяева финальных матчей «стыков». Итоговые сетки выглядят так:

Путь А

Уэльс – Финляндия / Польша – Эстония

Путь В

Босния и Герцеговина – Украина / Израиль – Исландия

Путь С

Грузия – Люксембург / Греция – Казахстан.

Финальные матчи стыковых игр пройдут 26 марта, полуфиналы – пятью днями ранее.

Ранее УЕФА объявил состав корзин для жеребьёвки финальной части Евро-2024.

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