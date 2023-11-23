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Чемпионат Европы по футболу 2024

Известны пары стыковых матчей отбора Евро-2024

23 Ноября 2023 • 14:36 Комментировать (3)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей за право выступить на чемпионате Европы – 2024. По ее итогам были сформированы следующие пары:

Путь А: Польша - Эстония, Уэльс - Финляндия.

Путь В: Израиль - Исландия, Босния и Герцеговина - Украина.

Путь С: Грузия - Люксембург, Греция - Казахстан.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 21 марта следующего года, а финалы запланированы на 26 марта. Три победителя получат путевки на чемпионат Европы, который летом следующего года состоится на футбольных полях Германии. Действующим победителем турнира является национальная команда Италии.

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Сборная Украины Сборная Польши Сборная Уэльса Сборная Грузии Сборная Боснии И Герцеговины евро-2024 ЧЕ-2024 ещё теги
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Комментарии (3)
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One Live
23 Ноября 2023 в 15:21
Нечего делать на ЧЕ Польше! Надеюсь Уэльс или Финляндия отправят пшеков отдыхать!
А вот Люксембургу удачи, удивили в том отборочном цикле!
ингерман
23 Ноября 2023 в 15:19
польша - цензура - греция .. А-ха-ха-ха!)))
Misha_diablo_football
23 Ноября 2023 в 14:49
Алга Казахстан...
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