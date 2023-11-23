Известны пары стыковых матчей отбора Евро-2024

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей за право выступить на чемпионате Европы – 2024. По ее итогам были сформированы следующие пары:

Путь А: Польша - Эстония, Уэльс - Финляндия.

Путь В: Израиль - Исландия, Босния и Герцеговина - Украина.

Путь С: Грузия - Люксембург, Греция - Казахстан.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 21 марта следующего года, а финалы запланированы на 26 марта. Три победителя получат путевки на чемпионат Европы, который летом следующего года состоится на футбольных полях Германии. Действующим победителем турнира является национальная команда Италии.