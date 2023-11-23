Эдуард Мор: «Албания может преподнести сюрприз на Евро-2024»

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о шансах сборной Албании на чемпионате Европы - 2024.

«Сборная Албании будет такой «серой лошадкой», которая может сюрприз преподнести. Многие игроки выступают в чемпионате Италии и делают это успешно», - поделился своим мнением Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Албании пробилась на Евро – 2024, заняв первое место в своей отборочной группе. Команда набрала 15 баллов в восьми встречах.

Чемпионат Европы пройдет в Германии летом следующего года. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финальном поединке победила Англию в серии пенальти.