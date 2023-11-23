Балотелли: «На Мудрике был чистый пенальти»

Известный форвард Марио Балотелли отреагировал на эпизод с неназначенным пенальти в поединке между сборными Украины и Италии. В конце встречи вингер Михаил Мудрик упал в штрафной «скуадры адзурры», но главный арбитр встречи не зафиксировал фол.

«Это чистый пенальти. Украинец опередил Кристанте на мяче, и это было нарушение правил. В этом у меня нет никаких сомнений. Если бы мне не дали такой пенальти, я бы очень разозлился», - передает слова нападающего Tuttomercatoweb.

Благодаря ничьей сборная Италии напрямую квалифицировалась на Евро-2024, а Украина продолжит бороться за путевку в раунде плей-офф.