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Балотелли: «На Мудрике был чистый пенальти»

23 Ноября 2023 • 08:58 Комментировать

Известный форвард Марио Балотелли отреагировал на эпизод с неназначенным пенальти в поединке между сборными Украины и Италии. В конце встречи вингер Михаил Мудрик упал в штрафной «скуадры адзурры», но главный арбитр встречи не зафиксировал фол.

«Это чистый пенальти. Украинец опередил Кристанте на мяче, и это было нарушение правил. В этом у меня нет никаких сомнений. Если бы мне не дали такой пенальти, я бы очень разозлился», - передает слова нападающего Tuttomercatoweb.

Благодаря ничьей сборная Италии напрямую квалифицировалась на Евро-2024, а Украина продолжит бороться за путевку в раунде плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Украины Марио Балотелли Михаил Мудрик ещё теги
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