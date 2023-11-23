Газзаев: «Турция будет бороться на Евро-2024 за самые высокие места»

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о выходе национальной команды Турции на чемпионат Европы – 2024.

«Турецкий футбол стал довольно интересным. Выход их сборной из группы далеко не случайность. Турция поедет на чемпионат Европы, чтобы побороться за самые высокие места», - рассказал специалист в беседе с журналистом RT.

Напомним, что сборная Турции финишировала на первом месте в своей отборочной группе, набрав 17 баллов. Чемпионат Европы состоится в следующем году на футбольных полях Германии. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.