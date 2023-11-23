​Де Бьязи гордится своими результатами в Азербайджане

Как мы уже сообщали, сборная Азербайджана «осиротела» - ее наставник, Джанни де Бьязи, покинул команду после завершения отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года. Итальянский специалист гордится достигнутыми результатами:

- Мы набрали семь очков в группе, в которой провели восемь матчей. Всего лишь три очка уступили сорной Швеции. За время моего руководства команда выдала серию из пяти побед подряд, чего раньше со сборной Азербайджана не случалось. Но все имеет начало и конец, и для меня сейчас также подошел к завершению цикл, - цитирует слова де Бьязи итальянское новостное агентство ITASportPress.