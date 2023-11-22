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Сборная Ирландии осталась без тренера официально

22 Ноября 2023 • 23:17 Комментировать

Национальная сборная Ирландии осталась без тренера – пост главного покинул Стивен Кенни, рапортует Футбольная ассоциация Ирландии. В ассоциации подчеркнули, что сейчас очень удачное время для смены рулевого команды, так как подошёл к концу отборочный цикл на грядущее Евро.

Напомним, что ирландцы провалили отбор на Евро-2024. Команда была в группе B и заняла в квинтете с командами Франции, Нидерландов, Греции и Гибралтара лишь четвёртое место из пяти, набрав шесть очков. В рейтинге ФИФА сборная идёт на 58-м месте.

Ранее сообщалось, что следующим главным тренером ирландцев может стать Рой Кин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии Стивен Кенни
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