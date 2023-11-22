Кто возьмёт последние три путёвки на Евро-2024: жеребьёвка, шансы, все расклады

21 из 24 билетов на чемпионат Европы – 2024 уже нашли своих обладателей. Три оставшиеся путёвки будут разыграны в марте в стыковых матчах. В четверг в Ньоне состоится жеребьёвка, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями этой процедуры.
Три пути
Стыковые матчи связаны с Лигой наций, где, как известно, сборные разделены на пути А, В, С и D. По итогам последнего розыгрыша турнира сформировался рейтинг команд. Именно он определяет участников «стыков». По умолчанию в стыковые игры попадают четыре лучшие команды из путей А, В и C – если они ещё не вышли на Евро через обычный отбор. Что касается пути D, то для него, для его лучшей команды, предусмотрена лишь одна путёвка в «стыки» на тот случай, если в каком-то пути оказалось недостаточно команд. Давайте приведём рейтинг команд Лиги наций и посмотрим, кто же попал в стыковые игры.
|1пг
|Испания
|17пг
|Израиль
|33пг
|Грузия
|49
|Эстония
|2пг
|Хорватия
|18пг
|Босния и Герцеговина
|34пг
|Греция
|50
|Латвия
|3пг
|Италия
|19пг
|Сербия
|35пг
|Турция
|51
|Молдова
|4пг
|Нидерланды
|20пн
|Шотландия
|36пг
|Казахстан
|52
|Мальта
|5
|Дания
|21
|Финляндия
|37
|Люксембург
|53
|Андорра
|6
|Португалия
|22
|Украина
|38
|Азербайджан
|54
|Сан-Марино
|7
|Бельгия
|23
|Исландия
|39
|Косово
|55
|Лихтенштейн
|8
|Венгрия
|24
|Норвегия
|40
|Болгария
|9
|Швейцария
|25
|Словения
|41
|Фарерские острова
|10
|Германия
|26
|Ирландия
|42
|Северная Македония
|11
|Польша
|27
|Албания
|43
|Словакия
|12
|Франция
|28
|Черногория
|44
|Северная Ирландия
|13
|Австрия
|29
|Румыния
|45
|Кипр
|14
|Чехия
|30
|Швеция
|46
|Беларусь
|15
|Англия
|31
|Армения
|47
|Литва
|16
|Уэльс
|32
|Россия
|48
|Гибралтар
пг - победитель группы. Зелёным выделены команды, которые вышли на Евро-2024 через отбор, синим - участники стыковых игр, красным - исключённая Россия.
14 из 16 команд пути А пробились на чемпионат Европы напрямую. Решить задачу не смогли только Польша и Уэльс. Поскольку в пути А оказалось недостаточно команд, билет сюда получила лучшая команда от пути D – Эстония.
Если брать путь С, то в «стыках» выступят Грузия, Греция, Казахстан и Азербайджан. Они уже разделились по парам, поскольку других команд от пути С в стыковых играх нет.
А вот от пути В в стыковые игры пробились пять команд – Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия, Украина и Исландия. Поскольку израильтяне и боснийцы являются победителями групп Лиги наций, они точно остаются в пути В. Другие два победителя групп в этом пути – Сербия и Шотландия – вышли на Евро-2024 напрямую. Финны, украинцы и исландцы победителями групп не являются, поэтому место в пути В для них не гарантировано. Одна из этих команд пойдёт в путь А по итогам жеребьёвки.
Рейтинг в путях
В каждом пути полуфинальные пары стыковых матчей за место на Евро-2024 формируются по одной и той же схеме. Лучшая по рейтингу команда пути (1) играет дома против худшей (4), а вторая по рейтингу (2) – дома против третьей (3).
Команда 1 – Команда 4
Команда 2 – Команда 3
Места многих команд в путях уже известны. Польша, например, является лучшей по рейтингу сборной пути А, а Эстония – худшей. То есть поляки будут играть против эстонцев полуфинале на своём поле. Давайте посмотрим на таблицы путей прямо сейчас.
|1
|Польша
|1
|Израиль
|1
|Грузия
|2
|Уэльс
|2
|Босния и Герцеговина
|2
|Греция
|3
|Команда 3*
|3
|Команда 3**
|3
|Казахстан
|4
|Эстония
|4
|Команда 4***
|4
|Люксембург
*Командой 3 могут стать Финляндия, Украина или Исландия.
**Командой 3 могут стать Финляндия или Украина.
***Командой 4 могут стать Украина или Исландия.
Кто на кого попадёт
Глядя на таблицу выше, мы можем понимать, кто на кого попадает в стыковых матчах за билеты на Евро-2024. Прямо сейчас, перед жеребьёвкой, полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Путь А
Польша – Эстония;
Уэльс – Команда 3*
*Командой 3 могут стать Финляндия, Украина или Исландия.
Путь В
Израиль – Команда 4*;
Босния и Герцеговина – Команда 3**.
*Командой 4 могут стать Украина или Исландия. Финляндия превосходит украинцев и исландцев в рейтинге Лиги наций, поэтому если она по итогам жеребьёвки не отправится в путь А, то будет играть против Боснии и Герцеговины.
**Командой 3 могут стать Финляндия или Украина. Исландия уступает финнам и украинцам в рейтинге Лиги наций, поэтому если она по итогам жеребьёвки не отправится в путь А, то будет играть против Израиля.
Путь С
Грузия – Люксембург;
Греция – Казахстан.
Шансы
Кто бы ни оказался четвёртым участником пути А, фаворитом там будет сборная Польши с Робертом Левандовски в составе. В пути С фаворитом на бумаге кажется сборная Греции, хотя Грузия, Люксембург и, главное, Казахстан будут готовы отметиться сенсацией. А вот в пути В явного фаворита точно не будет.
Что ещё будет на жеребьёвке
В процессе жеребьёвки будет определено, кто из тройки Финляндия/Украина/Исландия отправится в путь А. Кроме того, для каждого пути будет определено, победитель какого полуфинала будет хозяином в финале.
Когда пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка стыковых игр пройдёт в Ньоне в четверг, 23 ноября. Мероприятие начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Когда пройдут матчи
Все шесть полуфинальных стыковых матчей пройдут 21 марта, а все три финала – 26 марта.
Подготовил Александр Тихий.
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