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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кто возьмёт последние три путёвки на Евро-2024: жеребьёвка, шансы, все расклады

22 Ноября 2023 • 22:41 Комментировать

21 из 24 билетов на чемпионат Европы – 2024 уже нашли своих обладателей. Три оставшиеся путёвки будут разыграны в марте в стыковых матчах. В четверг в Ньоне состоится жеребьёвка, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями этой процедуры.

Три пути

Стыковые матчи связаны с Лигой наций, где, как известно, сборные разделены на пути А, В, С и D. По итогам последнего розыгрыша турнира сформировался рейтинг команд. Именно он определяет участников «стыков». По умолчанию в стыковые игры попадают четыре лучшие команды из путей А, В и C – если они ещё не вышли на Евро через обычный отбор. Что касается пути D, то для него, для его лучшей команды, предусмотрена лишь одна путёвка в «стыки» на тот случай, если в каком-то пути оказалось недостаточно команд. Давайте приведём рейтинг команд Лиги наций и посмотрим, кто же попал в стыковые игры.

Путь А
Путь В
Путь С
Путь D
1пгИспания17пгИзраиль33пгГрузия49Эстония
2пгХорватия18пгБосния и Герцеговина34пгГреция50Латвия
3пгИталия19пгСербия35пгТурция51Молдова
4пгНидерланды20пнШотландия36пгКазахстан52Мальта
5Дания21Финляндия37Люксембург53Андорра
6Португалия22Украина38Азербайджан54Сан-Марино
7Бельгия23Исландия39Косово55Лихтенштейн
8Венгрия24Норвегия40Болгария  
9Швейцария25Словения41Фарерские острова  
10Германия26Ирландия42Северная Македония  
11Польша27Албания43Словакия  
12Франция28Черногория44Северная Ирландия  
13Австрия29Румыния45Кипр  
14Чехия30Швеция46Беларусь  
15Англия31Армения47Литва  
16Уэльс32Россия48Гибралтар  

пг - победитель группы. Зелёным выделены команды, которые вышли на Евро-2024 через отбор, синим - участники стыковых игр, красным - исключённая Россия.

 

14 из 16 команд пути А пробились на чемпионат Европы напрямую. Решить задачу не смогли только Польша и Уэльс. Поскольку в пути А оказалось недостаточно команд, билет сюда получила лучшая команда от пути D – Эстония.

Если брать путь С, то в «стыках» выступят Грузия, Греция, Казахстан и Азербайджан. Они уже разделились по парам, поскольку других команд от пути С в стыковых играх нет.

А вот от пути В в стыковые игры пробились пять команд – Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия, Украина и Исландия. Поскольку израильтяне и боснийцы являются победителями групп Лиги наций, они точно остаются в пути В. Другие два победителя групп в этом пути – Сербия и Шотландия – вышли на Евро-2024 напрямую. Финны, украинцы и исландцы победителями групп не являются, поэтому место в пути В для них не гарантировано. Одна из этих команд пойдёт в путь А по итогам жеребьёвки.

Рейтинг в путях

В каждом пути полуфинальные пары стыковых матчей за место на Евро-2024 формируются по одной и той же схеме. Лучшая по рейтингу команда пути (1) играет дома против худшей (4), а вторая по рейтингу (2) – дома против третьей (3).

Команда 1 – Команда 4

Команда 2 – Команда 3

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Места многих команд в путях уже известны. Польша, например, является лучшей по рейтингу сборной пути А, а Эстония – худшей. То есть поляки будут играть против эстонцев полуфинале на своём поле. Давайте посмотрим на таблицы путей прямо сейчас.

Путь А
Путь В
Путь С
1Польша1Израиль1Грузия
2Уэльс2Босния и Герцеговина2Греция
3Команда 3*3Команда 3**3Казахстан
4Эстония4Команда 4***4Люксембург

*Командой 3 могут стать Финляндия, Украина или Исландия.

**Командой 3 могут стать Финляндия или Украина.

***Командой 4 могут стать Украина или Исландия.

 

Кто на кого попадёт

Глядя на таблицу выше, мы можем понимать, кто на кого попадает в стыковых матчах за билеты на Евро-2024. Прямо сейчас, перед жеребьёвкой, полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Путь А

Польша – Эстония;

Уэльс – Команда 3*

*Командой 3 могут стать Финляндия, Украина или Исландия.

 

Путь В

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Израиль – Команда 4*;

Босния и Герцеговина – Команда 3**.

*Командой 4 могут стать Украина или Исландия. Финляндия превосходит украинцев и исландцев в рейтинге Лиги наций, поэтому если она по итогам жеребьёвки не отправится в путь А, то будет играть против Боснии и Герцеговины.

**Командой 3 могут стать Финляндия или Украина. Исландия уступает финнам и украинцам в рейтинге Лиги наций, поэтому если она по итогам жеребьёвки не отправится в путь А, то будет играть против Израиля.  

 

Путь С

Грузия – Люксембург;

Греция – Казахстан.

 

Шансы

Кто бы ни оказался четвёртым участником пути А, фаворитом там будет сборная Польши с Робертом Левандовски в составе. В пути С фаворитом на бумаге кажется сборная Греции, хотя Грузия, Люксембург и, главное, Казахстан будут готовы отметиться сенсацией. А вот в пути В явного фаворита точно не будет.

Что ещё будет на жеребьёвке

В процессе жеребьёвки будет определено, кто из тройки Финляндия/Украина/Исландия отправится в путь А. Кроме того, для каждого пути будет определено, победитель какого полуфинала будет хозяином в финале.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка стыковых игр пройдёт в Ньоне в четверг, 23 ноября. Мероприятие начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Когда пройдут матчи

Все шесть полуфинальных стыковых матчей пройдут 21 марта, а все три финала – 26 марта.

Подготовил Александр Тихий.

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