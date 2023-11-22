Кто возьмёт последние три путёвки на Евро-2024: жеребьёвка, шансы, все расклады

21 из 24 билетов на чемпионат Европы – 2024 уже нашли своих обладателей. Три оставшиеся путёвки будут разыграны в марте в стыковых матчах. В четверг в Ньоне состоится жеребьёвка, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями этой процедуры.

Три пути

Стыковые матчи связаны с Лигой наций, где, как известно, сборные разделены на пути А, В, С и D. По итогам последнего розыгрыша турнира сформировался рейтинг команд. Именно он определяет участников «стыков». По умолчанию в стыковые игры попадают четыре лучшие команды из путей А, В и C – если они ещё не вышли на Евро через обычный отбор. Что касается пути D, то для него, для его лучшей команды, предусмотрена лишь одна путёвка в «стыки» на тот случай, если в каком-то пути оказалось недостаточно команд. Давайте приведём рейтинг команд Лиги наций и посмотрим, кто же попал в стыковые игры.

Путь А Путь В Путь С Путь D 1пг Испания 17пг Израиль 33пг Грузия 49 Эстония 2пг Хорватия 18пг Босния и Герцеговина 34пг Греция 50 Латвия 3пг Италия 19пг Сербия 35пг Турция 51 Молдова 4пг Нидерланды 20пн Шотландия 36пг Казахстан 52 Мальта 5 Дания 21 Финляндия 37 Люксембург 53 Андорра 6 Португалия 22 Украина 38 Азербайджан 54 Сан-Марино 7 Бельгия 23 Исландия 39 Косово 55 Лихтенштейн 8 Венгрия 24 Норвегия 40 Болгария 9 Швейцария 25 Словения 41 Фарерские острова 10 Германия 26 Ирландия 42 Северная Македония 11 Польша 27 Албания 43 Словакия 12 Франция 28 Черногория 44 Северная Ирландия 13 Австрия 29 Румыния 45 Кипр 14 Чехия 30 Швеция 46 Беларусь 15 Англия 31 Армения 47 Литва 16 Уэльс 32 Россия 48 Гибралтар

пг - победитель группы. Зелёным выделены команды, которые вышли на Евро-2024 через отбор, синим - участники стыковых игр, красным - исключённая Россия.

14 из 16 команд пути А пробились на чемпионат Европы напрямую. Решить задачу не смогли только Польша и Уэльс. Поскольку в пути А оказалось недостаточно команд, билет сюда получила лучшая команда от пути D – Эстония.

Если брать путь С, то в «стыках» выступят Грузия, Греция, Казахстан и Азербайджан. Они уже разделились по парам, поскольку других команд от пути С в стыковых играх нет.

А вот от пути В в стыковые игры пробились пять команд – Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия, Украина и Исландия. Поскольку израильтяне и боснийцы являются победителями групп Лиги наций, они точно остаются в пути В. Другие два победителя групп в этом пути – Сербия и Шотландия – вышли на Евро-2024 напрямую. Финны, украинцы и исландцы победителями групп не являются, поэтому место в пути В для них не гарантировано. Одна из этих команд пойдёт в путь А по итогам жеребьёвки.

Рейтинг в путях

В каждом пути полуфинальные пары стыковых матчей за место на Евро-2024 формируются по одной и той же схеме. Лучшая по рейтингу команда пути (1) играет дома против худшей (4), а вторая по рейтингу (2) – дома против третьей (3).

Команда 1 – Команда 4

Команда 2 – Команда 3

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Места многих команд в путях уже известны. Польша, например, является лучшей по рейтингу сборной пути А, а Эстония – худшей. То есть поляки будут играть против эстонцев полуфинале на своём поле. Давайте посмотрим на таблицы путей прямо сейчас.

Путь А Путь В Путь С 1 Польша 1 Израиль 1 Грузия 2 Уэльс 2 Босния и Герцеговина 2 Греция 3 Команда 3* 3 Команда 3** 3 Казахстан 4 Эстония 4 Команда 4*** 4 Люксембург

*Командой 3 могут стать Финляндия, Украина или Исландия.

**Командой 3 могут стать Финляндия или Украина.

***Командой 4 могут стать Украина или Исландия.

Кто на кого попадёт

Глядя на таблицу выше, мы можем понимать, кто на кого попадает в стыковых матчах за билеты на Евро-2024. Прямо сейчас, перед жеребьёвкой, полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Путь А

Польша – Эстония;

Уэльс – Команда 3*

*Командой 3 могут стать Финляндия, Украина или Исландия.

Путь В

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Израиль – Команда 4*;

Босния и Герцеговина – Команда 3**.

*Командой 4 могут стать Украина или Исландия. Финляндия превосходит украинцев и исландцев в рейтинге Лиги наций, поэтому если она по итогам жеребьёвки не отправится в путь А, то будет играть против Боснии и Герцеговины.

**Командой 3 могут стать Финляндия или Украина. Исландия уступает финнам и украинцам в рейтинге Лиги наций, поэтому если она по итогам жеребьёвки не отправится в путь А, то будет играть против Израиля.

Путь С

Грузия – Люксембург;

Греция – Казахстан.

Шансы

Кто бы ни оказался четвёртым участником пути А, фаворитом там будет сборная Польши с Робертом Левандовски в составе. В пути С фаворитом на бумаге кажется сборная Греции, хотя Грузия, Люксембург и, главное, Казахстан будут готовы отметиться сенсацией. А вот в пути В явного фаворита точно не будет.

Что ещё будет на жеребьёвке

В процессе жеребьёвки будет определено, кто из тройки Финляндия/Украина/Исландия отправится в путь А. Кроме того, для каждого пути будет определено, победитель какого полуфинала будет хозяином в финале.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка стыковых игр пройдёт в Ньоне в четверг, 23 ноября. Мероприятие начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Когда пройдут матчи

Все шесть полуфинальных стыковых матчей пройдут 21 марта, а все три финала – 26 марта.

Подготовил Александр Тихий.