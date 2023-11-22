Пименов: «В Казахстане появилось хорошее поколение игроков»

Бывший российский футболист Руслан Пименов объяснил третье место сборной Казахстана в отборочной группе на Евро-2024.

«Первый – фигура главного тренера Магомеда Адиева. Команда теперь играет строже во всех линиях. Второй - хорошее поколение игроков, таких как Нуралы Алип, Бактиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов и Максим Самородов», - говорит Пименов для RT.

Напомним, что казахстанцы едва не прошли напрямую в финальную часть футбольного форума, уступив в решающем матче за путёвку сборной Словении (1:2). Теперь команде Адиева предстоит сразиться в стыковом матче со сборной Греции. А если над греками будет одержана победа – с кем-то из победителей пары Грузия – Люксембург.