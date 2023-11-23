Без Холанна и Исака: Звёзды, которые не пробились на Евро-2024

Завершился групповой отборочный турнир к Евро-2024. По его итогам стало известно, что сразу несколько звёзд топ-уровня не сыграют на континентальном первенстве. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит с ними.

Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор

Эрлинг Холанн – один из лучших футболистов современности, который борется за «Золотой мяч». Однако по итогам нынешнего сезона форвард, видимо, вновь останется без приза, так как без участия на Евро завоевать его будет сложно. В Норвегии надеялись, что суперфорвард вновь выведет сборную страны на крупный форум, но в этот раз этого не случилось. Самого Холанна вроде винить не в чем, он стал одним из двух лучших бомбардиров группы А. С другой стороны, в Норвегии считают, что форвард за сборную играет с меньшей мотивацией, чем за клуб. Вдвойне удивителен результат, учитывая, что в сборной у Холанна есть отличный партнёр в полузащите – один из лидеров «Арсенала» Мартин Эдегор. Однако даже пары этих звёзд не хватило, чтобы опередить скромную Шотландию.

Александр Исак

Форвард превращается в звезду в «Ньюкасле», ведя команду к большим успехам. В составе «сорок» у Исака в среднем чуть меньше гола за две игры – хороший показатель. Тем не менее в составе сборной Швеции он и близко не показывает свой уровень. В текущем отборе нападающий отличился всего один раз, поразив ворота Эстонии в матче, в котором скандинавы выиграли 5:0. Это далеко не тот результат, которого ждут от главной звезды сборной. При этом у Исака есть отличные партнёры в лице Деяна Кулушевски и Антони Эланги. Очевидно, что в следующих отборах от этой группы будут ждать лучших результатов.

Эван Фергюсон

Девятнадцатилетний нападающий сборной Ирландии не обладает пока таким же статусом звезды, как Холанн или Исак. Однако ключевое слово «пока». По мнению британских СМИ, уже ближайшим летом «Брайтон» продаст Эвана Фергюсона, и сумма трансфера вполне может составить порядка 100 миллионов евро. Форвард является лидером «чаек» в этом сезоне, забивая чуть менее гола за игру. Фергюсон уже ворвался в сборную Ирландии, правда, в ней пока такой же эффективностью похвастаться не может. Юный нападающий в отборе к Евро провёл 6 матчей, в которых забил всего 2 гола. Причём оба мяча – в ворота команды Гибралтара. От Фергюсона на родине всё же ждут более яркого выступления.

Стефан Савич

Обидно, что один из лучших защитников последних лет так и не сыграет на крупном турнире. В начале следующего года Стефану Савичу исполнится 33 года, а уж на чемпионат мира сборная Черногории вряд ли отберётся. В текущем отборе на Евро его национальная команда всего на три очка отстала от соседей из Сербии. Справедливости ради отметим, что черногорцы проиграли оба очных поединка, так что результат вполне закономерный. В итоге Савич, выигрывавший чемпионаты Англии и Испании, побеждавший в Лиге Европы на уровне сборной, свою мечту не исполнит.

Эдуард Сперцян

После ухода Генриха Мхитаряна из сборной именно полузащитник «Краснодара» является главной звездой сборной Армении. Кстати, интересно, уговорили бы хавбека «Интера» вернуться в национальную команду, пробейся та на Евро. Жаль, но этого не случилось. Армяне здорово сражались, но поражение в Латвии поставило крест на мечтах. Сперцян в ближайшее время может перебраться в Европу, так что он вполне может стать следующей настоящей звездой своей страны. Кто знает, возможно, Сперцян как раз и сможет исполнить мечты нации.

Роман Андреев