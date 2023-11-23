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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду – второй бомбардир отбора к Евро: Как ветеран обошёл Мбаппе, Кейна и Холанна

23 Ноября 2023 • 14:00 Комментировать (1)

После чемпионата мира–2022 и отъезда Криштиана Роналду в Саудовскую Аравию многие посчитали, что серьёзная часть его карьеры завершена. Однако португалец стал вторым бомбардиром отбора к Евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется результату ветерана.

Лучшие бомбардиры отборочного этапа Евро-2024.

Игрок
Сборная 
Матчи
Голы
Голы с пенальти
Ромелу ЛукакуБельгия8141
Криштиану РоналдуПортугалия9103
Килиан МбаппеФранция893
Гарри КейнАнглия884
Расмус ХёйлуннДания870
Александар МитровичСербия770
Скотт МактоминайШотландия870

 

Опять забивает Лихтенштейну

Прежде всего, надо признать, что Криштиану Роналду изначально имел преимущество. В отборе было 10 групп, в трёх из которых было по 6 команд, в то время как в остальных 5. Иными словами, некоторые команды имели по два лишних матча, причём со слабейшими сборными континента.

Португалия из шестой корзины получила Лихтенштейн, которому Криштиану Роналду отгрузил 3 гола. В некотором роде португалец вновь подтвердил тезис злопыхателей, которые говорят, что он может забивать только слабым командам. Вдобавок к этому Роналду ещё 2 мяча отправил в ворота Люксембурга, но надо не забывать, что эта сборная в последние годы прибавила и уже не относится к футбольным карликам.

Лукаку забил и больше, и более сильным соперникам

В этом смысле Ромелу Лукаку, конечно, показал себя лучше. Соперниками Бельгии были Австрия, Швеция, Азербайджан и Эстония. Лукаку принял участие во всех 8 матчах и не забил лишь в одном из них – гостевом с Азербайджаном. Зато дома нападающий отыгрался. Лукаку в матче с Азербайджаном на родной арене в заключительном туре оформил покер.

При этом форвард «Ромы» отметился всего лишь одним точным ударом с пенальти, в то время как тот же Роналду с одиннадцати метров точно пробил трижды.

Роналду лучше Мбаппе и Кейна

С другой стороны, подобные претензии к Роналду натянуты, ведь и другие топ-форварды имеют такие же показатели. Кейн, например, и вовсе забил четыре пенальти. В соперниках же у англичан была Мальта, которой британцы могли бы «накидать» охапку голов. И уж точно это не вина Роналду, что Кейн не воспользовался слабостью соперника.

Мбаппе же и вовсе оторвался на Гибралтаре, которому в двух матчах забил четырежды. Напомним, что во втором матче Франция дома разгромила этого карлика со счётом 14:0! В целом результат Роналду, наверное, не стоит оценивать как большое достижение. Однако показательно, что ветеран продолжает сохранять мотивацию и забивать, в то время как другие нападающие относятся с меньшим желанием к подобным матчам. Португалец подтверждает звание лучшего именно по мотивации.

Роман Андреев

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Ромелу Лукаку евро-2024 Гарри Кейн Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Ноября 2023 в 14:52
Его "мотивацию" все ещё недавно лицезрели в МЮ и на ЧМ.. Его волосы не дадут соврать.. А-ха-ха-ха..
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