Роналду – второй бомбардир отбора к Евро: Как ветеран обошёл Мбаппе, Кейна и Холанна

После чемпионата мира–2022 и отъезда Криштиана Роналду в Саудовскую Аравию многие посчитали, что серьёзная часть его карьеры завершена. Однако португалец стал вторым бомбардиром отбора к Евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется результату ветерана.
Лучшие бомбардиры отборочного этапа Евро-2024.
|Ромелу Лукаку
|Бельгия
|8
|14
|1
|Криштиану Роналду
|Португалия
|9
|10
|3
|Килиан Мбаппе
|Франция
|8
|9
|3
|Гарри Кейн
|Англия
|8
|8
|4
|Расмус Хёйлунн
|Дания
|8
|7
|0
|Александар Митрович
|Сербия
|7
|7
|0
|Скотт Мактоминай
|Шотландия
|8
|7
|0
Опять забивает Лихтенштейну
Прежде всего, надо признать, что Криштиану Роналду изначально имел преимущество. В отборе было 10 групп, в трёх из которых было по 6 команд, в то время как в остальных 5. Иными словами, некоторые команды имели по два лишних матча, причём со слабейшими сборными континента.
Португалия из шестой корзины получила Лихтенштейн, которому Криштиану Роналду отгрузил 3 гола. В некотором роде португалец вновь подтвердил тезис злопыхателей, которые говорят, что он может забивать только слабым командам. Вдобавок к этому Роналду ещё 2 мяча отправил в ворота Люксембурга, но надо не забывать, что эта сборная в последние годы прибавила и уже не относится к футбольным карликам.
Лукаку забил и больше, и более сильным соперникам
В этом смысле Ромелу Лукаку, конечно, показал себя лучше. Соперниками Бельгии были Австрия, Швеция, Азербайджан и Эстония. Лукаку принял участие во всех 8 матчах и не забил лишь в одном из них – гостевом с Азербайджаном. Зато дома нападающий отыгрался. Лукаку в матче с Азербайджаном на родной арене в заключительном туре оформил покер.
При этом форвард «Ромы» отметился всего лишь одним точным ударом с пенальти, в то время как тот же Роналду с одиннадцати метров точно пробил трижды.
Роналду лучше Мбаппе и Кейна
С другой стороны, подобные претензии к Роналду натянуты, ведь и другие топ-форварды имеют такие же показатели. Кейн, например, и вовсе забил четыре пенальти. В соперниках же у англичан была Мальта, которой британцы могли бы «накидать» охапку голов. И уж точно это не вина Роналду, что Кейн не воспользовался слабостью соперника.
Мбаппе же и вовсе оторвался на Гибралтаре, которому в двух матчах забил четырежды. Напомним, что во втором матче Франция дома разгромила этого карлика со счётом 14:0! В целом результат Роналду, наверное, не стоит оценивать как большое достижение. Однако показательно, что ветеран продолжает сохранять мотивацию и забивать, в то время как другие нападающие относятся с меньшим желанием к подобным матчам. Португалец подтверждает звание лучшего именно по мотивации.
Роман Андреев
Бан пользователя