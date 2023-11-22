Как пройдёт жеребьёвка плей-офф квалификации Евро-2024

Завершился групповой отборочный турнир Евро-2024, и оставшиеся три участника турнира будут определены по итогам стыковых матчей. При этом ещё не все пары известны, так что нас ждёт жеребьёвка, о процедуре которой рассказывает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Формула стыковых матчей

Как известно, формула стыковых матчей с недавних пор стала довольно запутанной. Оставшиеся три участника Евро-2024 будут определены, исходя из дивизионов Лиги наций: по одному от А, В и С. К счастью, у дивизиона D (слабейшего) своего плей-офф нет. Однако лучшая его команда попала в плей-офф, так как из дивизиона А напрямую не пробились всего две команды. В итоге Эстония поборется за право выступить на Евро.

Проще всего оказалась ситуация в Лиге С. Там известны пары плей-офф. В полуфиналах лучшая команда по рейтингу Грузия примет Люксембург (пятый), а вторая Греция – четвёртый Казахстан. Третья по рейтингу Турция уже напрямую пробилась на Евро.

Что касается Лиг А и В, то тут есть сложности. Как уже сказано выше, из участников сильнейшего дивизиона напрямую не пробились лишь Польша и Уэльс. Первые сыграют с эстонцами. Что касается валлийцев, то их соперника определит как раз жеребьёвка. Она же ответит на вопрос, кто станет соперником лучших команд дивизиона В – Израиля и Боснии и Герцеговины.

Жеребьёвка команд

Итак, шанс сыграть на Евро сохраняют пять лучших команд из дивизиона В Лиги наций из числа тех, кто пока не пробился на турнир напрямую. Как уже отмечено выше, лучшие команды – Израиль и Босния и Герцеговина – точно останутся в этой части плей-офф и проведут полуфиналы на домашнем поле.

Финляндия, Украина и Исландия же ждут жеребьёвки. По её итогам две команды поедут соответственно в гости к Израилю или Боснии, а ещё одна отправится в Путь Лиги А к Уэльсу. Из этой троицы Финляндия является лучшей, а Исландия – худшей. По этой причине «суоми» в Пути Лиги В могут сыграть только против Боснии и Герцеговины. Исландцы же в этой части стыков сыграют только против Израиля. Украина же может сама попасть на Уэльс, либо попадёт на Боснию (если в Путь А отправится Финляндия), либо на Израиль (если с валлийцами сразятся исландцы). В общем путаница та ещё.

Жеребьёвка матчей

Помимо жеребьёвки команд состоится ещё и жеребьёвка матчей. Хозяева полуфиналов уже известны. В Пути Лиги А это Польша (сыграет с Эстонией) и Уэльс, в Пути Лиги В – Израиль и Босния и Герцеговина, в Пути Лиги С – Грузия (против Люксембурга) и Греция (против Казахстана).

Место проведения же финалов в каждом из Путей определится по итогам жеребьёвки. При этом в ней будет участвовать даже Израиль, которому пока запрещено проводить поединки на своей территории.

Где и когда состоится жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024?

Жеребьёвка плей-офф квалификации, или, как мы привыкли называть, стыковых матчей, состоится в четверг, 23 ноября в 14:00 по московскому времени. Место проведения – штаб-квартира УЕФА, которая располагается в швейцарском Ньоне.