Газзаев рассказал, чего не хватило сборной Казахстана для отбора на Евро

Сборная Казахстана в драматичном матче в Словении проиграла местной национальной команде решающий отборочный поединок квалификации на Евро-2024. Игра, прошедшая 20 ноября, завершилась со счётом 2:1 в пользу балканцев.

Бывший тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, чего не хватило казахстанцам под руководством Магомеда Адиева.

«Отдам должное Адиеву: нашёл подход к футболистам, смог их вдохновить. У них были огромные шансы, но, к сожалению, где‑то еще не хватило опыта и мастерства. Тем не менее, это опыт», - говорит Газзаев для RT.

Напомним, что у подопечных Адиева ещё есть шанс непрямого отбора на Евро – весной в стыковых матчах им нужно будет обыграть сборную Греции и кого-то из пары Грузия – Люксембург.