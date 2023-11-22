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Чемпионат Европы по футболу 2024

Газзаев рассказал, чего не хватило сборной Казахстана для отбора на Евро

22 Ноября 2023 • 20:16 Комментировать

Сборная Казахстана в драматичном матче в Словении проиграла местной национальной команде решающий отборочный поединок квалификации на Евро-2024. Игра, прошедшая 20 ноября, завершилась со счётом 2:1 в пользу балканцев.

Бывший тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, чего не хватило казахстанцам под руководством Магомеда Адиева.

«Отдам должное Адиеву: нашёл подход к футболистам, смог их вдохновить. У них были огромные шансы, но, к сожалению, где‑то еще не хватило опыта и мастерства. Тем не менее, это опыт», - говорит Газзаев для RT.

Напомним, что у подопечных Адиева ещё есть шанс непрямого отбора на Евро – весной в стыковых матчах им нужно будет обыграть сборную Греции и кого-то из пары Грузия – Люксембург.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Сборная Казахстана Магомед Адиев ещё теги
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