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Магуайр: Кейн — лучший нападающий в мире и лидер сборной Англии

22 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился комментарием о своём напарнике по сборной Англии Гарри Кейне, который выступает за «Баварию».

«Для меня он лучший нападающий в мире. Когда его нет на поле, нам его не хватает. Он наш капитан, наш лидер. Это важный игрок, наш бомбардир», — приводит слова Магуайра Evening Standard.

На счету 30-летнего Кейна 62 гола в 89 матчах за сборную Англии. Кроме того, в активе форварда 19 результативных передач.

Напомним, англичане уверенно выиграли группу C в отборочном турнире чемпионата Европы, опередив Италию, Украину, Северную Македонию и Мальту.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарри Кейн Гарри Магуайр ещё теги
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