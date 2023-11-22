Холанн без Евро, Левандовски в стыках, зато Албания, Словения и Венгрия квалифицировались: Итоги групповой части отбора

Завершился групповой этап отбора к Евро-2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги этой части квалификации.

Группа A

Что ни говори, а именно в этой группе случилась в общем-то сенсация. Удивительно, что Норвегия, имеющая в своём составе Эрлинга Холанна и Мартина Эдегора, умудрилась не пробиться на Евро с 24 участниками. При этом скандинавы оказались позади шотландцев, которые звёзд с неба не хватают. Британцам же можно лишь поаплодировать. Решающей для них стала победа над той самой Норвегий в гостях в матче, в котором шотландцы проигрывали до 87-й минуты, но рук не опустили.

Ещё шотландцам, безусловно, помогла сенсационная победа дома над Испанией. В свою очередь для южан тот результат стал лишь досадной оплошностью. Испанцы выиграли оставшиеся семь матчей группы и заняли первое место. Омрачила этот успех лишь тяжёлая травма Гави, полученная в последнем, ничего не значащем матче.

Ещё за путёвку на Евро поборется Грузия, которая пробилась в стыковые матчи. Ничьи дома с Шотландией и Норвегий вкупе с двумя победами над Кипром придают оптимизма в оценке шансов Кварацхелии и компании.

Группа B

Этот квинтет обошёлся без сенсаций. Франция выиграла семь матчей из восьми возможных, лишь в заключительном туре сыграв вничью с Грецией. Вице-чемпионы миры досрочно гарантировали себе первую строчку. При этом подопечные Дидье Дешама уверенно разобрались с командой Нидерландов, которая изначально выглядела единственным конкурентом: 4:0 – дома и 2:1 – в гостях.

Нидерландцы не менее уверенно заняли вторую строчку в группе. «Оранжевые» выиграли шесть матчей из восьми возможных, потеряв баллы лишь с французами. Нидерландцы дома разгромили греков, а в гостях вырвали победы в компенсированное время. В свою очередь эллины дважды обыграли ирландцев и заняли третью строчку, что позволило им пробиться в стыковые матчи.

Группа C

В этой группе была одна из самых драматичных развязок. Сборная Англии заранее и уверенно обеспечила себе первую строчку. Британцы потеряли два балла в гостях с украинцами, но при этом дважды обыграли итальянцев. Ещё подопечные Гарета Саутгейта сыграли вничью с командой Северной Македонии в последнем туре, но эта игра для них ничего не значила.

За вторую же путёвку борьба шла до последнего тура. Перед заключительным туром Италия и Украина шли вровень по очкам и проводили очный поединок. Формально он был домашним для подопечных Сергея Реброва, но, естественно, проводился на нейтральном поле в Леверкузене. Встреча завершилась вничью, при этом у украинцев осталось много вопросов к судейству из-за не назначенного пенальти на Мудрике. В итоге «Скуадра адзурра» получила прямую путёвку на Евро. Украинцев же теперь ждут стыковые матчи.

Группа D

В этом квинтете борьба за путевку на Евро была интересной. В какой-то момент на неё даже претендовала сборная Армении, но неожиданное октябрьское поражение в Латвии лишило команду шансов. При этом Сперцян и компания уже в ноябре тормознули Уэльс, сыграв дома вничью с британцами. Во многом это и не позволило наследникам Гиггза и Бэйла пробиться на турнир напрямую. Теперь Уэльс ждут стыковые матчи.

Неожиданно буксовала по ходу отбора Хорватия, которая дома проиграла Турции и набрала всего одно очко в двух матчах с тем же Уэльсом. В итоге балканцы стали вторыми, пропустив на первое место Турцию. Кстати, интересно, что турки по ходу отбора сменили наставника – в сентябре 2023-го вместо Штефана Кунтца был назначен Винченцо Монтелла.

Группа E

Борьба в этом секстете завершилась неожиданностью. Сборная Польши с Робертом Левандовски не сумела завоевать прямую путёвку на Евро. Решающими оказались матчи с Молдовой. В Кишиневе поляки вели 2:0, а к 79-й минуте – 2:1, но всё же уступили 2:3. Дома же «бело-красные» проигрывали по ходу матча, но спасли ничью 1:1. Так или иначе поляки стали третьими и сыграют в стыковых матчах.

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Оплошностью, наверное, главного фаворита группы воспользовались албанцы. Подопечные Силвиньо уверенно провели отбор, не пропустив дома ни одного мяча. В итоге албанцы досрочно забронировали себе путёвку в Германию. Второй же предсказуемо стала Чехия, которая также взяла свои очки.

Группа F

Пожалуй, в этой группе изначально интрига заключалась в том, сможет ли Швеция, у которой сейчас не самое яркое поколение, побороться с Бельгией и Австрией за попадание на Евро. Ответ на этот вопрос в общем-то был готов уже к сентябрю. Скандинавы дома проиграли бельгийцам, а затем дважды уступили австрийцам. Подопечные Доменико Тедеско, в свою очередь, уверенно прошли отбор, показав, что даже после ухода Эдена Азара слабее не стали. Показательно, что октябрьский матч против шведов, прерванный из-за трагических событий, даже не стали доигрывать из-за отсутствия турнирной мотивации.

Австрийцы уверенно стали вторыми, потеряв очки лишь в матчах с бельгийцами. Удивительно скорее то, что эстонцы, ставшие последними в группе и забив всего два гола, продолжат борьбу за попадание на Евро через плей-офф. Ни третья Швеция, ни четвёртый Азербайджан такой возможности не имеют.

Группа G

Изначально этот квинтет выглядел самым интригующим: казалось, что минимум четыре команды реально могут претендовать на поездку в Германию. Однако из этой четвёрки Болгария провалилась, неожиданно финишировав на последнем месте позади даже Литвы. В борьбе трёх оставшихся удачливее всех оказались венгры, которые дома выиграли все четыре поединка и в гостях победили сербов. В этой ситуации три ничьи в остальных выездных матчах, в том числе в Литве, не помешали команде стать первой.

Борьба за вторую строчку развернулась между соседями. Сербы дважды обыграли черногорцев, но этого могло не хватить для того, чтобы опередить их в таблице. Виной тому были два поражения от венгров и ничья в Болгарии. Перед последним туром сербы всего на два балла опережали черногорцев. В домашнем матче с аутсайдером-болгарами Душан Влахович и компания открыли счёт, но затем пропустили дважды и проигрывали до 82-й минуты, пока спартаковец Срджан Бабич не принёс команде ничью. Правда, в параллельном матче черногорцы сами себя закопали, уступив в Венгрии. В итоге сербы пробились на Евро, а черногорцы там не сыграют.

Группа H

Борьба в секстете Н оказалась одной из самых упорных, и всё решилось лишь в заключительных матчах. Сначала Дания обыграла Словению и гарантировала себе прямую путёвку на Евро. Скандинавы могли бы спокойно пробиться на турнир, не проиграй они в Казахстане.

С другой стороны, Казахстан стал главной сенсацией группы. Подопечные Магомеда Адиева до последнего тура претендовали на прямую путёвку на Евро. Собственно говоря, всё решилось в их очном матче со Словенией в гостях. Казахстан устраивала только победа, но её не случилось. Словения победила и пробилась на Евро напрямую. Казахстан же и Финляндия теперь поборются за право выступить на континентальном первенстве через стыковые матчи.

Группа I

Стоит признать, что существенную роль в распределении мест в группе сыграл конфликт в секторе Газа. Ещё в сентябре команда Израиля реально претендовала на прямую путёвку. Однако октябрьские матчи были перенесены, при этом Израиль лишился возможности играть дома. В итоге последовало неожиданное поражение от Косово, которое можно скорее объяснить психологией. После чего по календарю Израиль должен был дома проводить матчи против прямых конкурентов, но игры прошли в Будапеште. Команда сыграла вничью со Швейцарией и проиграла Румынии, заняв в итоге третье место. Правда, это помогло Израилю пробиться в стыковые матчи.

Проблемами конкурента воспользовались Румыния и Швейцария. Первые даже неожиданно заняли первое место, опередив альпийцев на пять очков. Румыния ни разу не проиграла. Швейцарии могли подпортить шансы ничьи с Косово и Беларусью, но всё же путевка в Германию никуда не ушла.

Группа J

Сборная Португалии считается одним из фаворитов грядущего чемпионата Европы и наглядно это доказала в квалификации. Южане выиграли все 10 матчей в отборе, пропустив всего два гола, причём оба в одном матче. Блестящий результат, тут и добавить нечего.

В целом изначально казалось, что в этом секстете борьба будет только за второе место, но и тут большой интриги не было. Словаки прошли отбор максимально уверенно, проиграв дважды португальцам и сыграв миром однажды с Люксембургом. Все остальные матчи Милан Шкриньяр и компания выиграли, опередив конкурентов. При этом интересно, что Люксембург, Исландия и Босния и Герцеговина, занявшие места с третьего по пятое, ещё поборются за путёвку на Евро через стыковые матчи.