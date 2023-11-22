Лукаку стал лучшим бомбардиром отборочного цикла Евро-2024 — Роналду и Мбаппе в топ-3

Бельгийский форвард «Ромы» Ромелу Лукаку выиграл снайперскую гонку в отборочном турнире чемпионата Европы – 2024.

В текущей кампании нападающий провел восемь матчей, в которых забил целых 14 мячей в ворота соперников. Больше никто из футболистов не смог превзойти отметку в 10+ голов. Таким образом, Лукаку стал лучшим бомбардиром турнира.

На второй строчке расположился форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 10 мячей, а замкнул тройку французский голеадор Килиан Мбаппе (9).

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет следующим летом в Германии. Жеребьевка состоится 2 декабря.

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