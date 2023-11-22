​УЕФА объявил состав корзин для жеребьёвки Евро-2024 – Италия в последней

УЕФА представил корзины для жеребьёвки финальной части чемпионата Европы – 2024. Сборная Германии как хозяин турнира заняла первое место в первой корзине. Остальные команды были посеяны в зависимости от результата в отборочном турнире.

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель стыков А, победитель стыков В, победитель стыков С.

Стоит отметить, что сборная Италии – действующий чемпион Европы – попала только в четвёртую корзину.

Жеребьёвка финальной части Евро-2024 пройдёт 2 декабря.