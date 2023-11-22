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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гризманн «наехал» на УЕФА

22 Ноября 2023 • 11:30 Комментировать

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн пообщался с представителями СМИ после поединка с Грецией в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. Нападающий критически высказался в адрес судей, которые в спорном эпизоде не засчитали гол в ворота хозяев.

«У УЕФА много денег и возможностей, однако мы до сих пор не можем четко понять, был гол или нет. Неужели нельзя все сделать нормально», - передает слова звездного нападающего TF1.

Напомним, что поединок заключительного тура завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Сборная Франции с первого места пробилась на чемпионат Европы, одержав семь побед в восьми играх. Евро-2024 состоится в Германии следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Греции УЕФА Антуан Гризманн ещё теги
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