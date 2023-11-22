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Амельченко: «В сборной Беларуси многим людям скоро заканчивать» эксклюзив

22 Ноября 2023 • 11:21 Комментировать
Косово
0:1
Беларусь

Бывший вратарь ФК «Москва», «Локомотива» и сборной Беларуси, нынешний тренер вратарей «Славии» из Мозыря Антон Амельченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ноябрьские результаты сборных России и Беларуси. Напомним, россияне обыграли в товарищеском матче Кубу (8:0), а белорусы в отборочных встречах победили Андорру и Косово (по 1:0).

- Слышал, что кубинцы покупали бутсы уже в Волгограде перед игрой. Вкупе с результатом это говорит о том, что сборная России провела предсезонный матч с заведомо слабым соперником. Не уверен, что всё это идёт на пользу, но такова ситуация.

Сборная Беларуси выиграла последние матчи, сыграв на ноль, и это хорошо для нас. Другое дело, что новых фамилий нет в составе. Играют люди, которым скоро заканчивать. Может быть, в следующей отборочной кампании будет смена. Но в любом случае победы – это здорово.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Беларуси Антон Амельченко евро-2024 ещё теги

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