Де Лаурентис: «Украину ограбили в матче с Италией»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал момент с неназначенным пенальти в концовке матча сборных Италии и Украины. В добавленное время полузащитник Михаил Мудрик упал в штрафной «скуадры адзурры», но главный судья не зафиксировал нарушение правил.

«Не хочется видеть то, как грабят команду. Украину ограбили в матче с Италией. Там был пенальти», - передает слова руководителя Football-Italia.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Благодаря этому результату сборная Италии напрямую вышла на чемпионат Европы, а Украина продолжит борьбу в раунде плей-офф.