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Де Лаурентис: «Украину ограбили в матче с Италией»

22 Ноября 2023 • 11:00 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал момент с неназначенным пенальти в концовке матча сборных Италии и Украины. В добавленное время полузащитник Михаил Мудрик упал в штрафной «скуадры адзурры», но главный судья не зафиксировал нарушение правил.

«Не хочется видеть то, как грабят команду. Украину ограбили в матче с Италией. Там был пенальти», - передает слова руководителя Football-Italia.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Благодаря этому результату сборная Италии напрямую вышла на чемпионат Европы, а Украина продолжит борьбу в раунде плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Украины Аурелио Де Лаурентис ещё теги
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