Рангник: «Сборная Германии слишком много пропускает»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал победу своей команды со счётом 2:0 в товарищеском матче над сборной Германии.

«В данный момент сборная Германии слишком много пропускает. От нас они пропустили два гола. Германия давно не выдавала сухой матч. Всё остальное – это дела Нагельсманна. Если ты пропускаешь два-три гола каждую игру, это очень сложно», – цитирует Рангника Bayern & Germany.

Напомним, сборная Германии летом примет участие на домашнем чемпионате Европы. Главный тренер команды Юлиан Нагельсманн относительно недавно сменил на своём посту Ханса-Дитера Флика.