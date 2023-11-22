Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Бразилией в поединке отборочного цикла чемпионата мира – 2026. «Альбиселесте» выиграли на выезде со счетом 1:0. Единственный гол забил Николас Отаменди.

«Испытываю большую гордость за своих подопечных. Это очень значимая победа для нас. Все знают, что победить здесь очень тяжело, но у нас это получилось. Моя команда уже много раз демонстрировала свой характер. У Аргентины есть сильный характер и целеустремленность», - передает слова специалиста пресс-служба сборной.

После шести туров Аргентина набрала 15 очков и занимает первое место в таблице.