Дешам объяснил, почему Мбаппе начал в запасе матч с Грецией

Наставник сборной Франции Дидье Дешам назвал причину, почему звездный форвард Килиан Мбаппе начал поединок отбора Евро-2024 против Греции в запасе.

«Я обсудил этот момент с Килианом перед началом игры. Со своей стороны, сделал все, чтобы поберечь футболистов, у которых будут матчи уже в этот уик-энд. На следующей неделе возобновляется Лига чемпионов. Мы не хотим подвергать игроков риску получить травму», - передает слова специалиста RMC Sport.

Напомним, что матч сборных Греции и Франции завершился вничью со счетом 2:2. Мбаппе появился на поле в середине второго тайма.