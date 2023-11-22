Модрич прокомментировал выход Хорватии на Евро-2024

Звездный хавбек сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Арменией в матче квалификации чемпионата Европы – 2024. «Клетчатые» выиграли со счетом 1:0.

«Это был непростой матч. Соперник показал хорошую игру, но мы смогли выполнить свою задачу. Хорватия заслужила путевку на Евро. Впереди у нас много времени, чтобы хорошо подготовиться», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Хорватии напрямую пробилась на чемпионат Европы. Подопечные Златко Далича финишировали на втором месте в свой отборочной группе, набрав 16 баллов после восьми матчей.