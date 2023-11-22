Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Модрич прокомментировал выход Хорватии на Евро-2024

22 Ноября 2023 • 09:37 Комментировать

Звездный хавбек сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Арменией в матче квалификации чемпионата Европы – 2024. «Клетчатые» выиграли со счетом 1:0.

«Это был непростой матч. Соперник показал хорошую игру, но мы смогли выполнить свою задачу. Хорватия заслужила путевку на Евро. Впереди у нас много времени, чтобы хорошо подготовиться», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Хорватии напрямую пробилась на чемпионат Европы. Подопечные Златко Далича финишировали на втором месте в свой отборочной группе, набрав 16 баллов после восьми матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Ноября
10:00 · Чемпионат Европы 2024
Скалони прокомментировал победу над Бразилией
09:45 · Чемпионат Европы 2024
Дешам объяснил, почему Мбаппе начал в запасе матч с Грецией
09:37 · Чемпионат Европы 2024
Модрич прокомментировал выход Хорватии на Евро-2024
09:25 · Чемпионат Европы 2024
Дешам высказался о жеребьёвке Евро-2024
09:12 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Хорватии Далич: «Потратили много нервов, но всё закончилось успешно»
06:06 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Сан-Марино установила свой рекорд - она забила в трёх матчах кряду
03:59 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Германии повторила свой антирекорд по поражениям за год
02:46 · Товарищеские матчи
Сане могут дисквалифицировать на три матча – он ударил оппонента в товарищеской игре
02:38 · Италия. Серия А
Тренер молодёжной сборной Турции: «Йылдыз талантливее Роналду»
01:23 · Турция
Балотелли надеется сыграть за сборную Италии на Евро-2024
01:15 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции провела второй по результативности год в своей истории
00:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Румынии одолела соперников из Швейцарии в споре за первое место
00:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Уэльса осталась ни с чем, не сумев обыграть турецких соперников 1
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Израильтяне уверенно обыграли сборную Андорры
00:37 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов забила 6 мячей в ворота команды Гибралтара
Все новости