Дешам высказался о жеребьёвке Евро-2024

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от жеребьевки чемпионата Европы – 2024.

«Пока не очень ясно, в каких корзинах будут сборные. При этом со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы быть сеяными при жеребьевке. Нам остается только жать и смотреть», - передает слова французского специалиста Lequipe.

Напомним, что сборная Франции уверенно выиграла свою группу, опередив занявшие второе место Нидерланды.

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 пройдет 2 декабря, начало – 20:00 по московскому времени. Чемпионат Европы состоится следующим летом в Германии.