Тренер сборной Хорватии Далич: «Потратили много нервов, но всё закончилось успешно»

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался о минимальной победе над командой Армении в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. «Клетчатые» выиграли со счетом 1:0.

«Хочу поздравить своих подопечных с победой и хорошим достижением. Это был довольно непростой матч. Мы потратили много нервов в октябре, но по итогу все закончилось успешно. Сборная Хорватии поедет в Германию – это большое достижение. Там нас ждет поддержка десятков тысяч хорватских фанатов», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

По итогам отборочного этапа Хорватия заняла второе место в группе и напрямую вышла на Евро-2024.